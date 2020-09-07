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Türk Sigorta’da 1 pozitif vaka

Türk Sigorta Genel Müdürlüğü’nde bir pozitif vaka çıktı, bazı personeller temaslı olduğu için karantinaya alınıyor, kurum, belli bir süre boyunca tedbir amaçlı evden online hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 11:29
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Türk Sigorta’da 1 pozitif vaka

Türk Sigorta Genel Müdürlüğü’nde, eşi Covid-19 olan bir personelin testinin de pozitif çıkması üzerine, ekip arkadaşı 10 kişi, önceki gece Yakın Doğu Hastanesi’nde PCR testi yaptırarak negatif olduğu yanıtını aldı. Buna rağmen, kurum, çalışanlarının‘tedbir’ amaçlı, bir süre Müdürlüğe gitmeyerek evden online hizmet vereceğini açıkladı.

Yenidüzen'in haberine göre Türk Sigorta Genel Müdürlüğü, Covid-19 olan söz konusu personelinin bir hafta izinde olduğu, işe gelmediği yönünde bilgi aktarırken, ekip arkadaşı olan 10 kişinin hemen PCR testi yaptırdığını ve negatif sonucu aldıklarını, buna rağmen, bir hafta 10 günlük zaman diliminde evden online hizmet verileceğini açıkladı.

Binada sadece bir personelin ‘irtibat’ amaçlı görev yapacağı ve kurumun tamamen kapalı olmayacağı kaydedildi.

Bazı çalışanlar karantinaya alınıyor

Sağlık Bakanlığı’ndaki yetkililerin değerlendirmesiyle temas durumuna bağlı olarak, pozitif çıkan personelin temaslısı olan bazı çalışma arkadaşlarının da karantinaya aldığı ifade edildi.

Şirket dezenfekte edildi

Yenidüzen gazetesinin haberine göre bilgi veren üst düzey kaynaklar, şirkette de dün dezenfekte çalışmalarının yapıldığını ve önümüzdeki bir hafta içerisinde evden online çalışma şekliyle hizmet verileceğini belirtti.

Açıklamada, ayrıca kurumun bugüne dek tüm maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini büyük bir duyarlılıkla uyguladığı da ifade edildi.  

HABER- KAYNAK : YENİDÜZEN

Anahtar Kelimeler:
Türk Sigorta
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