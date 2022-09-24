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Türk tarafı karşı ama...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Türk tarafının karşı olmasına rağmen Rosemary A. DiCarlo’yu, keşif görevi için sonbaharda Kıbrıs’a göndereceği öne sürüldü.

24 Eylül 2022 Cumartesi 13:00
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Türk tarafı karşı ama...



Fileleftheros “Guterres Rosemary’yi Gönderiyor” başlığıyla manşete çektiği haberine, Genel Sekreter’le BM Genel Kurulu çerçevesinde son kez bir araya gelen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, görüşme sonrasında yaptığı açıklamayı gösterdi.

Habere göre Anastasiadis, “Şu ana kadar Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması perspektifi olmamasına ve Türk tarafının şart koşmasına karşın Genel Sekreter Antonio Guterres, Rosemary DiCarlo’yu, temsilci atama ana meselesiyle ilgili keşif temaslarında bulunmak üzere sonbaharda Kıbrıs’a göndermeyi planlıyor” dedi.

Anastasiadis, Guterres’le görüşmesi sırasında, birkaç dakikalığına, özel ya da kişisel bir temsilci atama konusuna atıf yapıldığını söyledi.

“Genel Sekreter’in ima ettiği, oldukça da netti, Türkiye tarafında itiraz gözlemlenmesine rağmen, bir diyalog perspektifini canlı tutmak isteğiyle, Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun bir keşif göreviyle sonbaharda Kıbrıs’ı ziyaret etmesi direktifi verdi” diye ekledi.

Gazete 77’nci BM Genel Kurulu çerçevesinde dün gece gerçekleşen görüşmenin Anastasiadis’in, Rum yönetimi başkanı sıfatıyla Genel Sekreter’le yaptığı son görüşme olması hasebiyle veda görüşmesi niteliği taşıdığını yazdı. Bu görüşmeden sonra Anastasiadis’in Güvenlik Konseyi’nin 5 Daimi Üyesi ülke temsilcilerine yemek vermesinin beklendiğini yazdı.

Haravgi haberi “BM Genel Sekreteri’nden DiCarlo’ya Sonbaharda Keşif Görevi Direktifi” başlığıyla aktarırken Politis “Guterres, Beklenmeyen Bir Şey Olmazsa Dün Geceki Son Görüşmelerinde Başkan’a Bilgi Verdiği Üzere DiCarlo’yu Özel Göreve Gönderiyor” başlığını kullandı.

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