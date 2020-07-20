Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Adam kaçırıp dövdüler
Adam kaçırıp dövdüler
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı

Türk Yıldızları töreni selamladı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da geçit töreni düzenlendi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:30
913 Okunma
Türk Yıldızları töreni selamladı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da geçit töreni düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümünde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, askeri erkan, bakanlar, milletvekilleri, konuklar ve diğer yetkililer katıldı. 

Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının ardından Akıncı ve Oktay konuşma yaptı. Tören, resmi geçitle son buldu. Bu sırada Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi "Türk Yıldızları da tören alanı semalarından geçerek gösteri sundu.

Anahtar Kelimeler:
Türk Yıldızları20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuat Oktay KKTC'den ayrıldı
Fuat Oktay KKTC'den ayrıldı
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim