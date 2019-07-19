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Türk Yıldızlarının gösterileri nedeniyle Girne’de hava sporu aktiviteleri yasaklandı

Türk Yıldızları’nın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde KKTC’de gerçekleştireceği gösteri uçuşu nedeniyle bazı düzenlemeler yapıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:20
Türk Yıldızlarının gösterileri nedeniyle Girne’de hava sporu aktiviteleri yasaklandı

Konuyla ilgili Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, yarın 15.45’te başlayacak törende Türk Yıldızları’nın da gösteri yapacağı, bu nedenle insansız hava aracı (drone) uçuşları ile yamaç paraşütü, deniz paraşütü ve benzeri hava sporu aktivitelerinin güvenlik gerekçesiyle yasaklandığı kaydedildi.

Bu arada, Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, yarın Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçe sınırları dahilinin tüm gün ve 21 Temmuz’da da 13:00’de Türk Yıldızlarının adadan ayrılmasına kadar olan sürede insansız hava aracı (drone) uçuşları ile yamaç paraşütü, deniz paraşütü ve benzeri hava sporu aktivitelerinin yasaklandığını belirtmişti.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Türk Yıldızları
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