TÜRKAK, inşaat ve elektrik mühendisleri odalarının laboratuvarlarını akredite etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri ile Elektrik Mühendisleri odalarının laboratuvarları Kasım ayında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildi.



KTMMOB’ndan yapılan açıklamaya göre, TÜRKAK’ın Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile imzaladığı anlaşmalar nedeniyle iki oda laboratuvarlarının vereceği deney raporlarının uluslararası geçerliliği olacak.



İnşaat Mühendisleri Odası Mehmet Göze (Asi) Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı ile Elektrik Mühendisleri Odası Laboratuvarı’nın TÜRKAK’a akreditasyonu kapsamında 6 Aralık Çarşamba akşamı saat 17.30’da KTMMOB Toplantı Salonunda resepsiyon verilecek. Resepsiyonda basın açıklaması da yapılacak.