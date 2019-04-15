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Turkcell Girne Yarı Maratonu resmi sonuçları belli oldu

15 Nisan 2019 Pazartesi 14:44
Turkcell Girne Yarı Maratonu resmi sonuçları belli oldu
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Girne’de önceki gün gerçekleşen “Turkcell Girne Yarı Maratonu” ile ilgili resmi sonuçlar belli oldu.

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Girne’de 14 Nisan Pazar günü gerçekleşen ve dereceye girenlere ödüllerini Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri, Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, Türkiye Atletizm Federasyonu Eski Başkanı Semra Aksu ve sponsorlar tarafından verilen “Turkcell Girne Yarı Maratonu’nda” resmi sonuçlar belli oldu.

Girne Belediyesi ve Atletizm Federasyonu tarafından “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen ve geliri SOS Çocuk Köyü Derneği, 18 Yaşüstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfına bağışlanacak maratona katılan kişi sayısı ve elde edilen gelir ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Sonuçlarla ilgili ayrıca www.girnebelediyesi.com ve girnemaraton facebook adresinden detaylı bilgi alınabilir. (BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
TurkcellGirne Yarı Maratonu
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