Turkcell Girne Yarı Maratonu resmi sonuçları belli oldu

Girne’de önceki gün gerçekleşen “Turkcell Girne Yarı Maratonu” ile ilgili resmi sonuçlar belli oldu.
Girne Belediyesi ve Atletizm Federasyonu tarafından “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen ve geliri SOS Çocuk Köyü Derneği, 18 Yaşüstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfına bağışlanacak maratona katılan kişi sayısı ve elde edilen gelir ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Sonuçlarla ilgili ayrıca www.girnebelediyesi.com ve girnemaraton facebook adresinden detaylı bilgi alınabilir. (BRT/SM)