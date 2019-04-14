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Turkcell Girne Yarı Maratonu yapıldı

14 Nisan 2019 Pazar 15:19
Turkcell Girne Yarı Maratonu yapıldı
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Turkcell Girne Yarı Maratonu’nu Atletizm Federasyonu işbirliğiyle ikinci kez Girne’de “Yardıma Koşuyoruz” sloganıyla düzenlendi.

Girne Kordonboyu’nda başlayıp aynı yerde sona eren yarı maraton, “3, 7 ve 21 kilometre” olmak üzere kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleşti.

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21 kilometre parkuru Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) tarafından tescil edilirken, dereceler tüm dünya tarafından tanınacak.

Maratondan elde edilecek gelir; SOS Çocuk Köyü Derneği, Girne 18 Yaş üstü Engelliler Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, “Maraton sayesinde toplumda giderek azalan yardımlaşma ve dayanışma kültürünün canlandırılmasına katkıda bulunacağız” dedi.

Güngördü, maratonu ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell
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