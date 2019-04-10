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Turkcell Girne Yarı Maratonu’na Sayılı Günler Kaldı

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:07
Turkcell Girne Yarı Maratonu’na Sayılı Günler Kaldı
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Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliği ile Kuzey Kıbrıs Turkcell'in isim sponsorluğunda, yoğun katılımla tamamlanması planlanan Turkcell Girne Yarı Maratonu 14 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.

“Yardıma Koşuyoruz” sloganıyla gerçekleşecek maratondan elde edilecek tüm gelir SOS Çocuk Köyü Derneği, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

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MARATONA KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Katılım ücreti 25 Türk Lirası olarak belirlenen tüm kategoriler için kayıtlar; Girne Belediyesi Ana Bina ve Terminal Şubesi, Girne Belediyesine bağlı tüm muhtarlıklarda, Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezi Airtech Lefkoşa'da yapılıyor. 3 kilometre kategorisi için kayıtlar 14 Nisan Pazar günü maraton başlangıç saatine kadar, '7 ve 21' kilometre kategorileri için ise 12 Nisan Cuma günü saat 15.00'a kadar yapılabilecek. 7 ve 21 kilometre kayıtları için kimlik kartı fotokopisi ayrıca 21 kilometre için sağlık belgesi raporu da kayıt sırasında alınıyor.  7 kilometre için zaman sınırı 2 saat, 21 kilometre için zaman sınırı ise 2 buçuk saat.

SAMİ HAMİDİ DE TURKCELL GİRNE YARI MARATONU’NDA

Ülkemizi temsil eden başarılı milli sporcumuz Sami Hamidi, Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliği ile Kuzey Kıbrıs Turkcell'in isim sponsorluğunda, 14 Nisan Pazar günü gerçekleşecek Turkcell Girne Yarı Maratonu’na katılacak. Yarı maraton öncesi Hamidi, ‘ Gelin hep birlikte yardıma koşalım’ çağrısı yaptı. Sami Hamidi, Turkcell Girne Yarı Maratonu’nun tanıtım filmi için gönüllü olarak kamera karşısına geçti. Çekimlerde, Hamidi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları da keyifli saatler yaşadı. Girne Liman’ında gerçekleşen çekimler sırasında Sami Hamidi’ye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yoğun ilgi gören milli sporcu, çekim aralarında da vatandaşlar ile bol bol fotoğraf çektirdi.

SAMİ HAMİDİ KİMDİR?

Sami Hamidi, 1990 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. Spor ile küçük yaşlarda tanışan Sami Hamidi, Hacettepe Üniversitesi - Spor Bilimleri ve Teknolojisi bölümünde okumuştur.

2012 yılında vücut geliştirmeye profesyonel bir giriş yapmış, Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonlukları kazanmıştır. Sami Hamidi, Arnold Classic ve Mr. Olympia gibi dev podyumlarda derece alan ve bu organizasyonlara katılmayı başaran ilk Kıbrıslı Türk olarak bizi gururlandırmıştır.

Temmuz 2017 yılından beri İstanbul’da yaşayan Hamidi, birçok ünlüye yaşam koçluğu, fitness ve beslenme danışmanlığı desteği vermektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell
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