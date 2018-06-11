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Turkcell’den Babalar Günü’ne özel tablet

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Babalar Günü’ne özel tablet kampanyasını duyurdu.

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:16
Turkcell’den Babalar Günü’ne özel tablet

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Babalar Günü’ne yönelik özel fiyatıyla Wi-Fi bağlantılı tablet kampanyasını duyurdu. Alcatel A3 10 inç Wi-Fi tablet, Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezleri’nde 250 TL ön ödemeli olarak, 24 ay boyunca ayda 29,90 TL’ye veya tarifenize ek ayda 42,90 TL’den başlayan özel fiyatlarla satışa sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, “Babalarımızı da düşünerek satışa sunduğumuz Alcatel A3, mükemmel görüntünün ve ses kalitesinin keyfini yaşamak isteyenler için ideal bir tablet. Babalar Günü’nde canımız babalarımıza güzel bir hediye olabilecek bu özel tabletle babalarımız günlük gazetelerini rahatlıkla okuyabilecek, gündemi, spor haberlerini dilerlerse de sosyal medyayı rahatlıkla takip edebilecek. Bluetooth klavyesi, akıllı kılıfı ile hepsi bir arada sunulan Alcatel A3 10 inç Wi-Fi tablet çok uygun fiyata iletişim merkezlerimizde sizleri bekliyor” ifadelerine yer verildi.

Mükemmel görüntü kalitesi ve batarya ömrü

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in müşterilerine özel satışa sunduğu, 10.1 inç büyüklüğündeki ekranı ve 1280x800 çözünürlüğü ile birlikte IPS ekranıyla güneş ışığında dahi kullanım imkânı sağlayan Alcatel A3 10 inç tablet, 4.060 mAh bataryasıyla 450 saat mükemmel bekleme süresi sunuyor.

1.3 GHz gücünde dört çekirdekli işlemci ve 1 GB RAM ile donatılan Alcatel A3 10 inç Wi-Fi tablet, mükemmel görüntü kalitesi ile çarpıcı videolar izlemenize olanak sağlıyor. 16 GB dahili bellek ile satışa sunulan Alcatel A3, microSD kart ile 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

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Kompakt ve rahat

Kompakt ve rahat taşınabilir olan A3 10 inç Wi-Fi tablet kablosuz olarak bağlanabilme özellikleri sunarken iş ve eğlence için de ideal özelliklere sahip. Alcatel’in bu özel tabletiyle e-postalarınızı denetleyebilir, sesli arama yapabilir, arkadaşlarınızla resim paylaşabilir veya ailenizle film izleyebilirsiniz.

Akıllı Kılıf ve Bluetooth Klavye

Alcatel A3 10 inç Wi-Fi tablet kullanıcılarına klavyesiyle gelişmiş bir tablet deneyimi sunuyor. Kullanıcılar 10 inç ekranı ve klavyesi ile birlikte dokümanlarını, sunumlarını tabletlerinde rahatlıkla hazırlayıp, düzenleyebilir ve internette daha hızlı gezinebilirler. Ayrıca gelişmiş kısa yol tuşları sayesinde tabletinizin tüm özelliklerini klavye üzerinizden yönetebilirsiniz.

WiFi N ve Bluetooth 4.0 bağlantısının sunulduğu Alcatel A3 10 inç tablet Babalar Günü’ne özel 250 TL ön ödeme ile 24 ay kontratlı aylık 29,90 TL özel ödeme kolaylığıyla Turkcell İletişim Merkezleri’nde satışa sunuldu.

Yüzlerce dergi ve gazete oku, TV izle

Turkcell TV+’a üye olanlar Alcatel A3 10 inç Wi-Fi tablet ile hem KKTC hem de Türkiye kanallarını her yerde rahatça izleyebiliyor. 10 inçlik geniş ekranlı Alcatel A3 Wi-Fi tablet, taşınabilir TV+ ile mini bir televizyon haline gelebiliyor. Dergilik uygulamasına üye olanlar yine hem KKTC hem Türkiye gazetelerini günlük okuyabildiği gibi yüzlerce dergiyi de takip edebiliyor. Benzer şekilde Alcatel A3 Wi-Fi tablet alıp fizy’ye üye olanlar fizy’nin yerli ve yabancı zengin şarkı seçeneklerini de dinleyebiliyor.

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