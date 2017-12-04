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Turkcell’den Dünya Engelliler Günü için farkındalık

Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetici ve çalışanları hem 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne yönelik farkındalık, hem de takıma yeni sezonda başarı dileklerinde bulunmak amacıyla Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçı yaptı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 17:49
Turkcell’den Dünya Engelliler Günü için farkındalık
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Ülkemizi Kuzey Kıbrıs Turkcell adıyla Tekerlekli Sandalye Basketbolu’nda tam 10 yıldır dünya ve Türkiye arenasında başarıyla temsil eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, tribünlerde ve gönüllerdeki destekçileri Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetici ve çalışanları ile empati maçı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’in de aralarında yer aldığı Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü amacıyla gerçekleşen empati maçında tekerlekli sandalyelere oturarak Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları ile heyecanlı, keyif dolu anları paylaştı.

"Engellilerimizle her zaman birlikteyiz"

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü yanında Genel Müdür Yardımcıları ve Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yusuf Musioğlu’nun da aralarında yer aldığı empati maçının ardından pasta kesilerek tüm takıma yeni sezonda başarı dileklerinde bulunuldu. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden takıma her zaman inançlarının tam olduğunu dile getirerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ülkemizdeki tüm engellilerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanlarında olacaklarının mesajını verdi. Her geçen gün bu farkındalığın artmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Maden sözlerine şöyle devam etti: “Bir gün değil her gün aynı farkındalıkla, engelsiz bir Kıbrıs için hep birlikte el ele vermemiz gerekiyor. Bu farkındalıkla biz de sanattan, spora, çevreden yaşama, hayata dokunan birçok sosyal sorumluluk projemizi engellilerimiz odağında iyi adımlar atabilmek için gerçekleştiriyoruz.”

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