Turkcell’den kamu çalışanlarına özel hediye 1GB

Kuzey Kıbrıs Turkcell, aralık ayı sonunda başlattığı ve adına “Ballı Perşembe” dediği çok yeni bir kampanyasını daha duyurdu. Turkcell, Sarı Sandık özelinde başlattığı kampanyası ile perşembe günlerinin yoğunluğu yaşayan kamu çalışanlarına biraz da olsa bu yorgunluğu atmaları, rahatça iletişim kurmaları için her perşembe hediye ettiği günlük 1 GB ile özel bir fırsat sunuyor.

“Ballı Perşembe” kampanyası kapsamında, Kuzey Kıbrıs Turkcell’de kayıtlı meslek bilgileri kamu çalışanı veya memur olarak tanımlı ve Sarı Sandık’a üye olan Turkcell’lilere her perşembe günü günlük 1GB internet hediye ediliyor. Kampanyadan aynı zamanda Kamu ve PGM tarifelerindeki Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri de faydalanabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kamu çalışanlarına özel sunduğu kampanya ile ilgili verilen bilgiye göre hediye edilen günlük 1GB internet için Sarı Sandık üyesi olmak koşulu dışında ek hiçbir işlem yapılması gerekmiyor. Kampanya kapsamında verilen bilgide ayrıca Sarı Sandık üyesi olmayan kişilerin de hemen üye olarak kampanyaya katılabileceği bilgisine yer verildi.

Kamulu Turkcell’lilere her perşembe hediye 1GB

Kuzey Kıbrıs Turkcell aralık ayı sonunda başlattığı ve başladığı günden itibaren binlerce kamu çalışanına sağladığı faydasıyla sunduğu kampanyasını duyurdu. Ülkemizde birçok meslek grubu içerisinde en fazla çalışan sayısına sahip olan kamu alanındaki çalışanlar için kurguladığı kampanyasını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell yaptığı açıklamada şu bilgilere de yer verdi: “Sarı Sandık’ın bu yıl sunduğu birçok kampanyasına bir yenisini daha ekledik. Yeni bir yıla girerken açıkladığımız bu kampanyamızdan başladığı andan itibaren binlerce Turkcell’li müşterimiz faydalanmıştır, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Üstelik müşterimiz kayıtlı meslek bilgisi kamu çalışanı veya memur ise ve Sarı Sandık kampanyasına üye ise ek başka hiçbir işlem yapması da gerekmiyor. Otomatik olarak her hafta perşembe günü günlük kullanabileceği 1GB internetin sahibi oluyor. Sarı Sandık kampanyasına üye olmayan ve kampanyadan faydalanmak isteyen Turkcell’lilerin de tek yapması gereken telefonunun mesaj kısmına SANDIK yazarak 2626’ya ücretsiz SMS göndermek. Salı güne kadar yapılan üyeliklerde o haftaki perşembe gününden itibaren kampanyadan faydalanmaya başlanmaktadır. Salı günden sonraki üyeliklerde ise kampanya bir sonraki hafta perşembe gününden itibaren başlar.”