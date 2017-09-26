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“Turkcell’le Gelecek Senin” vizyonundaki Yaz Stajı Programı tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in düzenlediği “Turkcell’le Gelecek Senin” vizyonundaki Yaz Stajı Programı 16 gencin 2 ay süren çalışmalarıyla tamamladı.

26 Eylül 2017 Salı 16:46
“Turkcell’le Gelecek Senin” vizyonundaki Yaz Stajı Programı tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in üniversite mezuniyeti sonrasında öğrencilerin profesyonel hayata bir adım önde ve bilinçli başlaması için gerçekleştirdiği yaz staj programı tamamlandı.

4 Temmuz’da oryantasyon eğitimi ile başlayan yaz stajı programı kapsamında öğrenciler, 2 ay boyunca teorik bilgilerini uygulamaya geçirme, iş yaşamında deneyim kazanma ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in işleyişini tanıma imkanı buldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal’ın verdiği bilgiye göre öğrenciler, farklı bölümlerde hem tecrübe sahibi oldular, hem de kurumsal iş ortamını deneyimleyerek Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları tarafından hazırlanan uygulamalara dahil oldular.

16 stajyerin, iş dünyasını deneyimlemeleri amacıyla düzenlenen staj programı boyunca öğrenciler kendi bilgilerini de katarak vaka çalışmalarında yer aldılar, bireysel ve ortak projelerde çalıştılar.

Stajyerler “Ada’daki bir soruna teknoloji ile çözüm bul” konulu ortak projelerindeki yeni fikirlerini Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yönetim ekibine sunma fırsatı da yakaladılar.

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell’in çalışanlarına sunduğu eğitim olanaklarından stajyerler de yararlandılar. Stajyerler kendilerine özel hazırlanan eğitim programıyla bu deneyime sahip oldular.

Burcu Topal: “Yollarına ışık tutmayı amaçlıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal stajyerlerin iş bulma sürecinde hayatlarını kolaylaştıracak sınıf içi “Mülakat Teknikleri Eğitimi”nin yanı sıra dijital eğitimlerle stajyerlerin kariyer yollarına ışık tutmayı amaçladıklarını belirtti. Topal stajyerlerin staj programı süresince Turkcell Dijital Akademi üzerinden online (çevrimiçi) olarak “Hepimiz Acayibiz”, “Telekom Sektörünün Geleceği ve İnovasyon” ve “Bir Başarı Hikayesi: Webrazzi” eğitimlerini aldıklarını, bu eğitimlerle öğrencilerin bakış açılarını geliştirmelerine katkı koymaya çalıştıklarını söyledi.

Burcu Topal stajyerlerin program kapsamında, daha önceki yıllarda staj dönemlerinde Turkcell ailesine katılıp kendilerini geliştirerek uzman pozisyonlarına terfi eden çalışanlarla bir araya getirilerek “İş Hayatının İlk Yılları” başlığı altında Turkcell çalışanlarının yaşadıkları deneyimleri paylaştığını, stajyerlerin sorularını yanıtladıklarını belirtti.

Topal sözlerini şöyle tamamladı: “Her yıl temmuz, ağustos aylarında 2 ay boyunca düzenlediğimiz Turkcell’le Gelecek Senin Yaz Stajı Programımızı bu yıl da 25 Ağustos itibarıyla tamamladık. 16 stajyerimiz bu güzel deneyimi yaşarken bizlerle yeni fikirler paylaştılar, görüşleriyle ailemize katkıda bulundular. Tüm arkadaşlarımızı tüm katkıları ve başarı ile tamamladıkları stajları için gönülden tebrik ediyorum. Stajını tamamlayan arkadaşların bir kısmıyla part time (yarı zamanlı) ve yeni mezun olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu arkadaşlarımızla Kuzey Kıbrıs Turkcell çatısı altında çalışmaya devam etmekten de ayrıca büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.”

Stajyerler ne diyor?

Eda Güneş

“Kuzey Kıbrıs Turkcell’de Kurumsal Pazarlama Bölümü’nde staj yaptım. Pazarlama alanında ilerlemeyi düşündüğüm için bu benim için güzel bir fırsattı. İş hayatında olmak ve bu ortamı deneyimlemek büyük bir avantaj oldu. Çalışanların bizlere olan duyarlılığı sayesinde bir çok yeni bilgi edindim. Bize sunulan bu imkan için herkese teşekkür ederim.”

Kezban Soğucaklı

“Müşteri Deneyimi Yönetimi Bölümü’nde stajyer olarak yer almak benim için çok keyifli ve eşsiz bir deneyimdi. Bana kattığı en güzel şey kurumsal bir şirketi yakından tanımam ve iş akışının nasıl olduğunu öğrenmem oldu.”

Berkem Çınar

“ICT departmanında geçirdiğim güzel ve eğlenceli 2 aylık staj süresince gerek iş ortamı, gerek takım çalışması, gerekse Turkcell gibi bir şirketin teknik altyapısı hakkında birçok şey öğrendim. Öğrendiklerimin ise bana çok faydalı olacağını ve beni daha da ileri taşıyacağını düşünüyorum.”

Burke Geceyatmaz

“Böylesine düzenli kurumsallaşmış bir şirkette stajımı yaptığım için kendimi şanslı hissediyorum. Bu 2 ay sürecinde operasyon bölümü ve network bölümünde çalışma fırsatı buldum. Yardımlaşmayı ve takım gibi çalışmayı öğrendim. Böyle bir kurumda çalışmak insana gurur veriyor.”

Yaren Mutsuz

“Regülasyon-Hukuk Bölümü’nde stajyer olarak yer aldım.  Yaz tatilimi Kuzey Kıbrıs Turkcell'de değerlendiğim için memnunum, herkese tavsiye ederim.”

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Son Güncelleme: 26.09.2017 16:59
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