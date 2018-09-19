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Turkcell’lilere %50 indirimle ev fırsatı

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Döveç Construction iş birliğinde başlatılan kampanya ile 1 kişi %50 indirimle ev sahibi olma şansı elde ediyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:30
Turkcell’lilere %50 indirimle ev fırsatı

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Döveç Construction iş birliğinde Temmuz ayında başlatılan kampanya ile 1 kişi İskele Long Beach, COURTYARD projesinden %50 indirimle kira garantili stüdyo daire sahibi olma şansı yakalayacak. Yoğun ilgi gören kampanya sonucunda yapılacak çekilişle belirlenecek 1 kişi hayallerindeki gibi bir dairenin dilerse sahibi olabilecek. 

Eylül ortasında sonlanan kampanyanın çekilişi 20 Eylül tarihinde Kuzey Kıbrıs Turkcell’in binasına gerçekleşecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Facebook sayfasından da canlı olarak takip edilebilecek.

Çok özel ayrıcalık                                             

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Döveç Construction iş birliğinde başlatılan kampanya hakkında yapılan açıklamada, Turkcell’lilerin çok özel ve ayrıcalıklı bir fırsata sahip olacağı vurgulandı. Açıklamada, günümüz şartlarında artık ev sahibi olmanın kolay olmadığına değinilirken, Turkcell müşterilerine özel tasarlanan bu kampanya ile %50 indirim fırsatının önemine değinildi. İskele Long Beach bölgesindeki projede kazanacak kişinin ev sahibi olması durumunda hem tatil hem de yatırım fırsatı bulabileceği, kira garantili bir stüdyo daireye sahip olacağı da vurgulandı.

Çekiliş, kampanya süresince 5515’e DOVEC yazıp ücretsiz SMS gönderen Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler arasından yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs TurkcellDöveç ConstructionIşbirliğiKampanyaEv
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