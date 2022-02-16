Türkistan Gülce ve Halil Işık mahkemeye çıkarıldı

Olay gecesi meskun mahalde ateş açmak suçlarıyla 3 gün tutukluluk kararı alınan Halil Falyalı’nın korumaları olan Türkistan Gülce ve Halil Işık bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede tahkikat memuru Türkistan Gülce’nin havaya iki el ateş ettiği söyledi.

Mahkemede yine Halil Işık’ın da havaya 3 el ateş ettiği açıklandı.

3 gün tutukluluk süresi içerisinde polis tahkikatı devam etti ve alınan ifadeler olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Türkistan Gülce’nin kullandığı silahta balistik inceleme sonucu kime ait olduğu tespit edilemeyen bir parmak izi bulunduğu aktarıldı.

Türkistan Gülce’nin silahında bulunan ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen parmak izi ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

Mahkemede Türkistan Gülce ve Halil Işık hakkında 1 gün daha tutukluluk talep edildi.

Hayırsever iş insanı Halil Falyalı’nın yakın koruması Türkistan Gülce ve Halil Işık yarın yeniden mahkemeye çıkarılacak.