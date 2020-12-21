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Türkiye 4 ülkeyle uçuşları askıya aldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 08:43
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Türkiye 4 ülkeyle uçuşları askıya aldı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. 

Bakan Koca, açıklamasında koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamasını tamamı şöyle:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır"

"Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir"

Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı mutasyon riski nedeniyle yolda olan uçuşlar için de bilgi paylaştı.

Bakan Koca, yolculara koronavirüs testi ve karantina kurallarının uygulanacağını belirtti. Koca, "Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.

Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur.

— Sivil Havacılık GM (@SHGM) December 20, 2020

"Vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü yapılacaktır"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 4 ülkeden uçuşların durdurulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir" denildi.

THY: Yolcularımız mağdur edilmeyecek

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşların durdurulmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ekşi açıklamasında, "Hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" dedi.

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