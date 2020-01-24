“Türkiye, 8’inci parselle ilgili bilgileri resmi sitelerden edindi”

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 8’inci parselle ilgili bilgileri, iddia edildiği gibi çalmadığı ve Güney Kıbrıs’ın resmi kurumları olan İş Teftiş Daire Başkanlığı ile Çevre Dairesi’nin web sayfalarından edindiği iddia edildi.

Alithia gazetesi “Kendi Bacağımıza Sıktık… 8’inci Parselle İlgili Bilgileri Kendimiz Internette Yayınladık, Sonra da Bunlar Nasıl Türkiye’nin Bilgisine Geldi Diye Sorguladık” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, önceki güne kadar verilerin çalındığını söyleyen ve sansasyona sebep olan Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün hatasını kabul ettiğini ve “dilinin sürçtüğünü” söylediğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum Çevre Dairesi Müdürü Kostas Hacıpanayotu da, dairenin web sayfasında söz konusu bilgilerin yer aldığını teyit ederek, bu bilgilerin yasa gereği web sayfasında yayınlanma zorunluluğu bulunduğunu; bunun da, bu yasayı oylayan Rum Meclisi’nin de bu durumdan mesul olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Hacıpanayotu, 2018 yılı başlarında, web sayfasında yer alan bilgilerin üst düzey ulusal güvenlik ile alakalı bilgiler olduğunu fark ettiklerini ve Rum Meclisi’nde yasa yapılarak, 2018 yılının Temmuz ayında bu bilgilerin web sayfalarından kaldırıldığını kaydetti.

Habere göre, Hacıpanayotu, web sayfasında yalnızca araştırma sonuçlarıyla ilgili bir özete yer verildiğini ve hassas nitelikli içeriğin kaldırıldığını ifade etti.

Gazete, web sayfasında yasa geçmeden önce var olan bilgilerin çevresel raporlar olduğunu ve sondaj sonuçlarıyla ilgili detaylı unsurlar içerdiğini belirterek, bu bilgiler arasında hidrokarbon yataklarından istifade edilmesi de dahil birçok unsur bulunduğunu yazdı.

Haberde, “Yavuz” sondaj gemisinin sondaj çalışmaları yapmak için hazırlandığı bölgede, 2017 yılında ENI şirketi tarafından sondaj yapılmasının programlandığı da anımsatıldı.

Gazete, Türkiye’nin sondaj çalışması yapmak için seçtiği bölgenin, ENI şirketinin sondaj yapmayı planladığı bölgeyle aynı olduğunu ve bunun da, Türkiye’nin ENI’nin çalışmasındaki bilgileri kullanmış olma olasılığını doğurduğunu yazdı.

RUM HÜKÜMET SÖZCÜSÜ KUSİOS HATASINI KABUL ETTİ: “DİLİM SÜRÇTÜ”

Gazete devamla, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün yaptığı açıklamaları aktardı.

Habere göre Kusios, önceki gün bilgilerin çalındığına dair yapmış olduğu açıklamada “dilinin sürçtüğünü” ve “çalındı” kelimesini kullanarak hata yaptığını kabul ettiğini söyledi.

Kusios, Türkiye’nin belirli bir noktada sondaj çalışması yapmaya teşebbüs etmesinin, bunu yapabilmesi için önceden bilgi sahibi olması gerektiğini düşündürdüğünü kaydetti.

Haberde, Rum siyasi partilerden Demokratik Cephe (DİPA), Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ve Dayanışma Hareketi’nin de, bu duruma tepki gösterdikleri belirtildi.

3 parti, bu bilgilerin internette yayınlanmasıyla “kendi bacaklarına sıktıklarını” belirterek, yine de Türkiye’nin, aralarında casus bulundurma olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.