Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti KKTC’deki çalışma toplantısına katıldı

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması Eylem Planı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluluğunda bulunan eylemlere ilişkin heyetlerin katılımıyla toplantı yapıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu sabah Güneş Hotel’de gerçekleştirilen “Heyetlerin Eylem Planı” değerlendirme toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlık Müsteşarı Ecevit Alper ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan hazır bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, amaçlarının eylem planlarını 2023 yılı ve sonrasında geliştirip hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağların daha da güçlenerek devam edeceğine olan inancını dile getirerek, bakanlığın çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Kıbrıs’a gelmekten gurur duyduklarını belirterek, Kıbrıs konusunda her zaman çok hassas olduklarını vurguladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, sosyal hizmetlerin işleyişi ve eksiklikleri noktasında neler yapılması gerektiği üzerinde durdu.

-Heyet , Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Alper’in sunumunu dinledi… Sosyal Hizmetler Dairesi’ni ziyaret etti

Konuşmaların ardından Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper bir sunum gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın davetlisi olarak ülkede temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Bakanlığı heyetine ayrıca Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Kaza Dairesi yetkilileri tarafından bilgilendirme sunumu da yapıldı.

Kalkınma Bankası toplantı salonunda bu sabah yapılan sunumda, Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Kaza Dairesi Sorumlusu Yeşim Gürçınar tarafından Sosyal Hizmetler Dairesi’nin faaliyetleri, yasal mevzuatı, görev alanları ve birimleri hakkında bilgi verildi. Lefkoşa Çocuk Yuvası Sorumlusu Osman Karamanlı da, Lefkoşa Çocuk Yuvası hakkında konuk heyete sunum yaptı.

-Heyet onuruna yemek…

TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti onuruna yemek verildi.