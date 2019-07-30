“Türkiye-Azerbaycan Sanatçıları Sergisi” İçişleri Bakanı Baybars tarafından açıldı

Türkiye ve Azerbaycan’dan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı “Türkiye-Azerbaycan Sanatçıları Sergisi” İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Kadir Akçeşme, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetli misafirler hazır bulundu.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatçılar adına Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlham Enveroğlu ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sergide yer alan sanatçılara teşekkür belgesi takdim etti. Ardından sergi kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Farklı tarz ve ekollerin yer aldığı sergi, 9 Ağustos tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.