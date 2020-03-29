Türkiye bankaları, kredi kartı düzenlemesine 'şimdilik' dahil değil

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak hükümetin almış olduğu ekonomik tedbirler kapsamında, kredi kartlarında 3 aylık dönem için uygulanacak olan yeni düzenleme ile ilgili olarak birçok vatandaş, Türkiye Bankalarının uygulama dışında kaldığı ve normal prosedürün uygulandığı yönünde şikayetlerini dile getirdi...

Konuyla ilgili konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sorunun bilgilerinde olduğunu, yarın konu ile ilgili olarak girişim başlatacaklarını ve akşam saatlerinde açıklama yapacaklarını dile getirdi.

Bilindiği üzere hükümet, kredi kartı harcamalarına ilişkin bir dizi karar üretmişti.

Alınan kararı sabah saatlerinde açıklayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "26 Nisan 2020 tarihine kadar kredi kartıyla yapılacak akaryakıt, gıda ve sağlık harcamalarının ödenmemesi durumunda borcunuz faizsiz olarak 1 ay ötelenecektir" demişti.

Taçoy, buna ek olarak, ülkedeki bankalardan alınan tüm kredi kartlarının limitlerinin 'gelir belgesi aranmaksızın' yüzde 25 oranında arttırılacağını da duyurmuştu.

Kaynak : Kıbrıs Postası