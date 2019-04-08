“Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” YDÜ İletişim Fakültesi’nde Açılıyor

Türkiye’den 5 baskı resim sanatçısı ve akademisyenin Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 50 eserden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Çarşamba günü açılıyor.

YDÜ’den Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Türkiye’den çeşitli üniversitelerden akademisyen ve baskı resim sanatçılarının çalışmalarından oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi”, 10 Nisan Çarşamba günü, saat 09.30’da Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açılacak.

Ağaç baskı, metal gravür, serigrafi, teknikleri kullanılarak üretilen eserlerin sergileneceği sergi, hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında 24 Nisan tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergisinde eserleri yer alan sanatçılar Özkan Köse, Emrah Sezer, Fatih Gök, Merve Altın ve Semih Çınar’ın KKTC’de yer alacak Baskı Resim Sanatçı Çalıştayı sonucunda hazırladığı eserler de Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak.