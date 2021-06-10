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Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Ülkemizde bulunan Türkiye Belediyeler Birliği heyeti bugün Gazimağusa Belediyesine ziyarette bulundu.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:17
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Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Heyet ziyareti kapsamında Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğin geliştirilmesine yönelik konuların görüşüldüğü bir toplantı yaptılar.
Toplantı açılışında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter kent hakkında bilgi vererek, Gazimağusa’nın liman kenti, tarihi eserlerle zengin bir şehir olduğunu belirterek, potansiyeli çok olan kentin tarım, turizm ve ticaretle uğraşan bir sosyal yapıya sahip olduğunu kaydetti.
Arter pandemi koşullarının kenti olumsuz etkilediğini de anımsatarak, normalleşme sürecinin yaşandığı bu günlerde yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü söyledi.
Konuşmasında 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş’a da değinen Arter, kendilerinin belediye olarak teknik konularda üzerilerine düşeni yaptıklarını, hedeflenenin; yaşayan bir şehrin ortaya çıkarılması olduğunu kaydetti ve Maraş açılımının Kıbrıs müzakere sürecine olumlu katkı yapacağına inandığını vurguladı.

TC Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm de konuşmasında, iki ülke belediyeler birliği arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan protokole değindi ve bu çerçevede güzel bir işbirliğin olduğunu kaydetti.
Özüm ülkeye bu ikinci zitaretleri olduğunu belirttiği konuşmasında, bu kez yirmiye yakın belediyeyi ziyaret edip, birlikte neler yapabiliriz kınularında görüş alış verişinde bulunacaklarını söyledi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak da konuşmasına” Yüreğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde”diyerek başladı ve ziyaret kapsamında Gaziantep ve Gazimağusa Belediyesi arasındaki işbirliğini artırmak ve birlikte neler yapılabileceği hususunda karşılıklı istişare etmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Toplantı daha sonra basına kapalı bir şekilde taraflar arasında devam etti.
        
        
    

Son Güncelleme: 10.06.2021 16:51
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa BelediyesiTürkiye Belediyeler Birliği
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