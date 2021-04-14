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Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti Güzelyurt’ta Temaslarda Bulundu

Temaslarda bulunmak amacıyla ülkeye gelen Türkiye Belediyeler Birliği heyeti bugün, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı Kültür Evi’nde ziyaret etti. 

14 Nisan 2021 Çarşamba 16:25
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Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti Güzelyurt’ta Temaslarda Bulundu

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Kültür Evi hakkında Özçınar’dan bilgi alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığındaki heyet, daha sonra Güzelyurt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Kent Park projesini yerinde inceleme fırsatı buldu.
Özçınar, heyete tesisler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunarak, Güzelyurt Belediyesi’nin çalışmalarını anlattı. 

Ziyarette, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle de yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Belediyeler BirliğiGüzelyurt
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