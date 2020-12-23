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TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞBAKAN SANER'İ KABUL ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersan Saner'i kabul etti. 

23 Aralık 2020 Çarşamba 17:54
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TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞBAKAN SANER'İ KABUL ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersan Saner'i kabul etti. 
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye saatiyle 18.30'da (KKTC saatiyle 17.30) yer alan kabulde, Başbakan Saner'e, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti. 
Kabulde, Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. 

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