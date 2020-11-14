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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC programı belli oldu

KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla KKTC’ye ziyaret gerçekleştirecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC programı açıklandı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 10:08
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC programı belli oldu

KKTC’nin 37. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde düzenlenecek törenlerin yanı sıra Lefkoşa’da yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin açılışı da gerçekleştirilecek.

Törenler ve hastane açılışı için KKTC’ye gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’deki programı belli oldu...

Ercan Havalimanı’na yarın saat 11.00’de varacak olan Erdoğan, saat 12.00’de Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek olan törene katılacak.

Törenin tamamlanmasının ardından 8 Ekim’de bir kısmı halka açılan kapalı Maraş bölgesini ziyaret etmesi beklenen Erdoğan, saat 16.30’da da Acil Durum Hastanesi’nin açılışına katılacak.

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