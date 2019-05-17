Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’de

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Akşam saatlerinde KKTC’ye gelen Oktay ile Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Vakıflar işbirliğinde, Hala Sultan Cami avlusunda düzenlenen iftar programına katılıyor.

KKTC’den ise iftar programına katılanlar arasında, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bazı milletvekilleri ve yetkililer de bulunuyor.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftar programının ardından Hala Sultan Camii’nde teravih namazını kıldıracak.