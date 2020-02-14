Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’ye geliyor

14 Şubat 2020 Cuma 12:15
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’ye geliyor
banner48

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1974’ten bu yana kapalı olan Maraş’ta düzenlenecek “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, yarın yapılacak toplantıya katılmak üzere KKTC’ye gelecek.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Maraş’ta “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” toplantısı düzenlenecek.

Kapalı Maraş’ta ilk kez bu derece üst düzey ve geniş katılımla düzenlenecek toplantıya, Oktay’ın yanı sıra Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılacak.

Oktay, toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştirecek.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edecek.

Akademisyenler, STK yöneticileri ve ilgili uzmanların sunum yapacakları toplantıda, Kapalı Maraş’ın somut olarak açılmasına yönelik “siyasi” ve “hukuki” bir yol haritası belirlenmesi için istişarelerde bulunulacak.

KKTC ziyareti kapsamında Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni de ziyaret edecek Oktay’ın, KKTC Başbakanı Tatar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek STK temsilcileriyle geniş katılımlı akşam yemeğine katılması da bekleniyor.

(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kibrisli 2020-02-14 13:49:43

asil garagoz,,akıncı kadar tas düşsün basina

Cevapla
Beğenmedim! (5)
Avatar
Arodezli. 2020-02-14 15:53:06

14 şubat sevgililer günümüzü kutlamaya geliyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gibri 2020-02-14 17:00:49

Suriye sınırına gidemceğine göre dunyada birtek KAKA T.C davet aldığı için gelebilir .Suriye , Mısır ,Libya , Israil ve simdi da asrın lideri Putin la kavgalılar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Alico 2020-02-14 17:16:31

Dolar 6 üstünde , Euro 6.5 üstünde Türkiyede sokaga çıkamayyollar bir fa Maraşı acacaklarmıs . Gel al bunu da.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Özersay'dan Maraş açıklaması
Özersay'dan Maraş açıklaması
Girne’de emanetçi tarafından hırsızlık... 1 kişi tutuklandı
Girne’de emanetçi tarafından hırsızlık... 1 kişi tutuklandı
Yeni av yasası resmen yürürlüğe girdi
Yeni av yasası resmen yürürlüğe girdi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim