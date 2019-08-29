Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül KKTC’den ayrıldı

Gül sırasıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Gül, ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ilk olarak saat 09.15’te Dr. Fazıl Küçük Anıtı’na ve 09.35’te de Denktaş’ın anıt mezarının da bulunduğu TMT Anıtı’na çelenk bıraktı ve anıt özel defterlerini imzaladı.

Gül daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Görüşmeye ilişkin basına açıklama yapılmadı.

Gül ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay konuk bakan ile görüşmesinde, KKTC’nin ekonomik anlamda gelişmesi için Meclis olarak tüm yasama görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül daha sonra ise, Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Başbakan Tatar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini; Uluslararası hukuk temelinde sürdürdüğünü anlatarek, KKTC’nin de çalışmalar içerisinde bir rolü olduğunu belirtti…

Türkiye ile KKTC’nin yaptığı anlaşmalar ve ruhsatlandırmaları sonucu Türkiye’nin bölgedeki çalışmalarına değinen Tatar, “kendi haklarımızı ve çıkarlarımızı savunmak, bizim hakkımızdır” dedi…

Maraş konusuna da değinen Başbakan Tatar, Maraş’ın KKTC sınırları içerisinde olduğunu anımsattı, bu şekilde kapalı kalmasının kimseye fayda sağlamadığını vurguladı…

“Bu saatten sonra bizim düşüncemiz Maraş’ın bizim yönetimimizde ve eski hak sahipleri ile Vakıflar İdaresi’nin de sürece dahil olmasıdır. Hak sahipleri de Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurarak uluslararası hukuk çerçevesinde haklarını arayabilirler” diyen Tatar, Maraş’ın açılmasının Doğu Akdeniz’de proaktif siyasetin gereği olduğunu gördüklerini anlattı…

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de temaslarındaki konuşmalarında, Türkiye’nin güçlü bir KKTC anlamına geldiğine işaret ederek, özellikle Doğu Akdeniz’deki uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları korumakta kararlı olduklarını belirtti.

Gül, “Bu bizim egemenlik hakkımızdan kaynaklanmaktadır. Uluslararası hukuk herkesi bağlamaktadır. Türkiye de bu sondaj çalışmalarını bu hukuk çerçevesinde yerine getirmektedir. Sondaj çalışmalarımız sürecektir dedi…

Maraş konusuna da değinen Gül, KKTC hükümetinin aldığı kararı çok yerinde bulduklarını ve desteklediklerini kaydetti…

Daha sonra İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından kabul edilen Gül, KKTC ile TC arasındaki gönül bağının kıyamete kadar devam edeceğini belirtti.

Abdülhamit Gül adlı işbirliği infaz sistemi cezaevi gibi konularının temel başlıklar olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da Kıbrıs Türkünün zor zamanlarımızda yardımlarını esirgemeyen Türk Halkının sorunlarının Kıbrıs Türkünün de sorunları olduğunu belirterek bu çerçevede özellikle Türk Halkının başındaki Terör illetine karşı vermiş olduğu mücadelede Türkiye’nin yanında olduklarını ve kararlılıkla olmaya devam edeceklerini söyledi.

(BRT)