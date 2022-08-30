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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri tebrik kabul etti

30 Ağustos Zafer Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kutlanıyor.

30 Ağustos 2022 Salı 10:09
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri tebrik kabul etti


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin tebrik kabulü ile başladı.

Ortaköy’de KTKA Komutanlığı Gazinosu'nda yer alan tebrik kabulünde, Büyükelçi Başçeri’ye Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşlik etti.

Tebrik merasimine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, kurum kuruluş dernek temsilcileri ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmî ve ulusal bir bayram olarak kutlanan 30 Ağustos’un 100. yıl dönümünde gün boyunca tüm ilçelerde törenler düzenlencek.

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