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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, yeni Ercan Havalimanı'nı ziyaret etti

 Temaslarda bulunmak üzere dün KKTC'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Ercan Havalimanı yeni terminalini ziyaret etti.

02 Eylül 2022 Cuma 11:32
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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, yeni Ercan Havalimanı'nı ziyaret etti


Karaismailoğlu'na, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Alişan Şan, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği yetkilileriyle diğer yetkililer eşlik etti.

Yeni terminal kapısında saat 10.00 sıralarında karşılanan Karaismailoğlu ve heyeti, yeni terminali dolaşarak, incelemelerde bulundu.

Daha sonra heyetler, teknik toplantılarına başladı.

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