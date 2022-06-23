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“Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC halkına karşı olan bir ilgi, alaka ve saygı vardı”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

23 Haziran 2022 Perşembe 09:56
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“Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC halkına karşı olan bir ilgi, alaka ve saygı vardı”
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GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

 Ankara temasları hakkında bilgi veren Öztürkler, “Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC halkına karşı olan bir ilgi, alaka ve saygı vardı. İçişleri bakanlığı önünde bir tören düzenlendi ve bize saygı gösterilerek bunlar yapıldı. Şu ifadeyi dikkatten kaçırmamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, “Türkiye’de bakanlık da sizin” dedi. Buranın teknolojik imkânlarından, kurumlar yapısından yararlanabileceğimiz ifadesi kullanıldı. Bu hassasiyetlerin dikkate alınması gerekiyor” dedi.

Son Güncelleme: 23.06.2022 10:00
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