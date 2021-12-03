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Türkiye'de 21 bin 495 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 koronavirüs testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

03 Aralık 2021 Cuma 19:52
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Türkiye'de 21 bin 495 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 193 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,78 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 788 bin 673 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." ifadesini kullandı.

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