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Türkiye'de 62 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 532 gözaltı kararı

İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:08
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Türkiye'de 62 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 532 gözaltı kararı

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Savcılıkları FETÖ'ye yönelik ortak soruşturma yürüttü. İzmir ve İstanbul merkezli 62 ilde operasyon talimatı verildi.

Yapılan çalışmada İstanbul'da 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığı'na mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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