Türkiye'de benzin ve motorine zam

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış sonrası Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyadan yaptığı açıklamada benzin ve motorine zam geldiğini açıkladı.

MOTORİNE VE BENZİNE ZAM

Yapılan açıklamada motorine 41, benzine 14 kuruşluk zam geldiği duyuruldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,77 liradan 7,91 liraya, Ankara’da 7,85 liradan 7,99 liraya, İzmir’de ise 7,87 liradan 8,01 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 7,50 liradan 7,91 liraya, Ankara’da 7,58 liradan 7,99 liraya ve İzmir’de 7,60 liradan 8,01 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.