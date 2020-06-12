Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca, 12 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 41 bin 13 olurken, bin 195 yeni tanı konuldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 4 bin 778'e yükseldi. Son 24 saatte bin 242 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Koca: Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım.