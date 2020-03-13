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Türkiye'de Toplam vaka sayısı 5'e yükseldi

Bakan Koca, Türkiye'de corona virüs vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

13 Mart 2020 Cuma 17:33
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Türkiye'de Toplam vaka sayısı 5'e yükseldi

Bakan Koca, Türkiye'de corona virüs vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. 

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''Sabah erken saatlerde kamuoyu ile ikinci vakayı paylaştık. 10 Mart itibari ile olayın Türkiye'deki seyri diğer ülkelere göre avantajlı konumunda. Tedirgin olmamalıyız. DSÖ benzer bir tabloyu yaklaşık 20 yıl önce de ilan etmişti. Dün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantı yaptık. Katılımcı sayısı 40'ın üzerindeydi. İleriye dönük pek çok tedbir konuşuldu.

Yeni aldığımız tedbirler ise, hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi alınmayacak. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izin alabilecek. Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda ALO 184'ü arayabileceği, corona enfeksiyonuna dair bir hat kurmaya başladık.  İlk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren tatil edildi, ara tatil öne çekildi. Üniversitelerin ise 3 haftalık bir arası var. Ayrıca dün bir genelge ile kamu görevlilerinin yurt dışı seyahatlerini kısıtlayan bir açıklama oldu. Yurt dışından dönen 14 gün kuralının olduğunu biliyorsunuz. Bugün yayınlanan 14 gün izinli sayılacak karar çıktı. Sağlık kurumlarına gitmelerine gerek kalmayacak.  

Yurt dışına mümkün mertebe çıkılmaması gerektiğini belirtiyoruz. Yurt dışında olanların ise Türkiye'ye dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Olabildiğince bu dönemi kendilerini izole etmeleri gerekiyor. İnsan trafiği ile bağlantı halinde olduğumuz, Avrupa'da hızla artan, bir günde ilave olan; Belçika'da 47 Hollanda da 111, Almanya'da 822... olmak üzere giderek hızla artan bir salgın görüyoruz.

İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Çin şeklindeydi. 9 tane daha ülkeye de seyahat yasağı kararı verildi.  Önümüzdeki günlerde dünyadaki seyri görerek dinamik bir yapı ile alabileceğimiz kararları taşımış olacağız. 

İlk iki vakamızın belirli bir odağı var, 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek isterim. 5 vakanın tamamı doğrudan birbiri ile bağlantılı. 

ABD'de 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koydu. Ama Türkiye risk listesinde bulunmuyor. 

4-5 haftanın çok önemli olduğunu ve tedbirlere sarılmamız gerektiğini de söylemek isterim. Yayın temasla kış aylarında daha çok yayıldığını biliyoruz. Unutmayalım ki corona virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCoronavirüsKoronavirüs
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