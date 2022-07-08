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Türkiye'deki ilaç zammı, KKTC'de etki edecek

Dövizdeki yükselişin olumsuz etkileri hız kesmeden devam ediyor ve bunun sağlığa yansımaları ise insan hayatını yakından ilgilendiriyor.

08 Temmuz 2022 Cuma 19:34
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Türkiye'deki ilaç zammı, KKTC'de etki edecek
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Bugünden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'de tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı.

Bu ilaç zammı KKTC'deki ilaçların fiyatlarına da etki edecek. Türkiye'de Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre ilaçlara zam yapıldı.

Madde 2'ye eklenen geçici bir madde ile, beşerî tıbbi ürünlerine fiyatlandırılmasında kullanılan Türk Lirası cinsinden 1 Avro değerinin, 2022 Temmuz'da yüzde 25 artırıldığı belirtildi.

DEPOCULARIN KÂR ORANI DEĞİŞMEDİ

İlgili kararla eczacı kârlarında da artışa gidildi.

Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25'ten yüzde 28’e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16’dan yüzde 18’e ve 200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12’den yüzde 13'e çıkarıldı.

İlaçlarda depocuların kâr oranları ise değişmedi.

KIBRIS POSTASI

 

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