Türkiye'deki mahkemeden tüm detaylar geliyor

Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan Kıbrıslı İş İnsanı Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili KKTC ve Türkiye’de davalar başladı.

KKTC’de başlayan davada eli kanlı katiller Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek yargılanırken bugün İstanbul Adalet Sarayı, 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da başlayan duruşmada Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez'in de yargılanamasına başlandı.

Gündem Kıbrıs, İstanbul'daki mahkemeyi an be an takip ederken, soruşturmanın da detayları ortaya çıkmaya başladı.

İstanbul Adliyesi önünden birazdan başlayacak canlı yayında, Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni mahkemenin detaylarını aktaracak.