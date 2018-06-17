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Türkiye'deki seçimler için KKTC’de oy verme işlemleri sürecek

KKTC’de ikamet eden ve yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bugün ve yarın da (Pazartesi) oy kullanabilecek.

17 Haziran 2018 Pazar 12:10
Türkiye'deki seçimler için KKTC’de oy verme işlemleri sürecek

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için KKTC’de oy verme işlemleri dün başladı.

KKTC’de ikamet eden ve yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bugün ve yarın da (Pazartesi) oy kullanabilecek.

Oy kullanmada öncelik hamile, hasta, yaşlı, engelli ve çocuklu ailelere tanınırken, seçimler için 20 sandık açıldı.

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Oy verme işleminin ilk günü dün öğle saatlerinde sandık başında yoğunluk yaşandı.

KKTC’de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 106 bin 500 seçmen yarın ve Pazartesi günü de 09.00-21.00 saatleri arasında Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği yanındaki 20 Temmuz Fen Lisesi’nde oy kullanılabilecek.

Türkiye’deki Cumhurbaşkanı seçiminin 2’inci tura kalması durumunda KKTC’deki TC vatandaşları, 30 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında aynı okulda 2. tur için tekrar oy verecek.

Bu arada, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği seçim bina sorumlusu Ertuğrul Demirci yaptığı açıklamada, seçmenlerin oy kullanmaya gitmeden öncede internet üzerinden yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Seçmenlerin, oy kullanabilmek için T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, pasaport veya soğuk damgalı, mühürlü bir kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

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Ozi 2018-06-17 13:12:35

Tamam .

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