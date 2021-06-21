Türkiye'den 50 bin doz aşı daha geldi

Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı daha gönderildi.
Aşıları taşıyan uçak, saat 20.45 sıralarında Ercan Havalimanı’na indi
Aşılar Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
Türkiye’den gönderilen aşı sayısı toplam 290 bine ulaştı.
Türkiye'den, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı ulaştırıldı.
Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı daha gönderildi.
Aşıları taşıyan uçak, saat 20.45 sıralarında Ercan Havalimanı’na indi
Aşılar Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
Türkiye’den gönderilen aşı sayısı toplam 290 bine ulaştı.