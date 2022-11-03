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Türkiye'den gelen heyetin KKTC temasları başladı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) İçişleri Bakanlığı, TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TC Belediyeler Birliği ve TC İller Bankası A.Ş. temsilcileri,  “KKTC Yerel Yönetimler Master Planı” hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunuyor.

03 Kasım 2022 Perşembe 20:42
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Türkiye'den gelen heyetin KKTC temasları başladı



TC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nden (KEİ) yapılan açıklamaya göre, mevcut durum tespiti, saha ziyareti ve çalışma toplantıları yapacak heyet, KKTC kurumları ile dün ortak çalışmalara başladı. Yürürlükte bulunan yasa uyarınca belediyelerin yetki, görev ve sorumluluklarına ve belediyelerin birleştirilmesi reformuna ilişkin bilgi de verilen heyet, belediyeler mevzuatı ve değişiklik yasa tasarıları hakkında bilgilendirme toplantısına katılacak.

Ortak çalışmalarını yarın tamamlayacak heyet, ilk günkü ziyaretler kapsamında İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü’ndeki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi.

TC Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KKTC İçme Suyu ve Sulama projeleri hakkında da bilgilendirilecek heyet, ziyaretleri kapsamında Girne, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele belediyelerine ziyaretlerde bulunarak, adadaki çalışmalarını tamamlayacak.

Son Güncelleme: 03.11.2022 21:52
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTürkiye CumhuriyetiKKTCZiyaret
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