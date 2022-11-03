Türkiye'den gelen heyetin KKTC temasları başladı

TC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nden (KEİ) yapılan açıklamaya göre, mevcut durum tespiti, saha ziyareti ve çalışma toplantıları yapacak heyet, KKTC kurumları ile dün ortak çalışmalara başladı. Yürürlükte bulunan yasa uyarınca belediyelerin yetki, görev ve sorumluluklarına ve belediyelerin birleştirilmesi reformuna ilişkin bilgi de verilen heyet, belediyeler mevzuatı ve değişiklik yasa tasarıları hakkında bilgilendirme toplantısına katılacak.

Ortak çalışmalarını yarın tamamlayacak heyet, ilk günkü ziyaretler kapsamında İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü’ndeki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi.

TC Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KKTC İçme Suyu ve Sulama projeleri hakkında da bilgilendirilecek heyet, ziyaretleri kapsamında Girne, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele belediyelerine ziyaretlerde bulunarak, adadaki çalışmalarını tamamlayacak.