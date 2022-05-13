Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!

Türkiye'den gelen kaynak AKSA'ya

Başbakan Ünal Üstel Türkiye'den gönderilen 560 milyon TL'nin elektrikte arz güvenliği için AKSA'ya olan borç için kullanılacağını açıkladı

13 Mayıs 2022 Cuma 17:29
458 Okunma
Türkiye'den gelen kaynak AKSA'ya

Başbakan Ünal Üstel 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca Türkiye’den  sağlanan ilk nakit akışı  ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakanlıktan yapılan  yazılı açıklamada, bu kapsamda, 560 milyon TL’lik Türkiye Cumhuriyeti kaynağı KKTC Maliyesine aktarılacağı ifade edildi. Açıklama şöyle:

 "Başbakan Ünal Üstel, Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti arasında imzalanan İş Birliği Anlaşmaları aracılığıyla ülkemize her yıl düzenli olarak kaynak aktarılmaktadır.  İki ülke arasında, 14 Nisan 2022 tarihinde imzalanan “2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” uyarınca ilk nakit akışı bugün itibari ile başlayacaktır. Bu kapsamda, 560 milyon TL’lik Türkiye Cumhuriyeti kaynağı KKTC Maliyesine aktarılacaktır. Söz konusu mali kaynak, Enerji arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında 21.04.2022 tarih ve 84 sayılı Yasa Gücünde Kararname” uyarınca kullanılacaktır.

 Anavatan Türkiye’nin her alanda olduğu gibi,  bu zor zamanlarda da bizlere vermiş olduğu destek   mutluluk vericidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımları ile bir süredir gündemimizde  olan elektrik temininde yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve enerji arz güvenliğinin artırılması adına ilk adımı atmış oluyoruz.

 Bu kapsamda bizlere her alanda yaptığı  desteklerinden  dolayı ülkem ve halkım adına  başta  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere,   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve onların nezdinde  tüm Türk milletine şükranlarım sunarım.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda yanımızda olduğunu bilmek, bunu yaşamak ,bizim  için paha biçilmez  bir değerdir. Bundan sonra da, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi yanımızda olacağına yürekten inanmaktayım."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Toplam 6287 test yapıldı, 48 pozitif vakaya rastlanmıştır."
"Toplam 6287 test yapıldı, 48 pozitif vakaya rastlanmıştır."
6 ayda çiğ süte yapılan zam oranı %234 !
6 ayda çiğ süte yapılan zam oranı %234 !
İşte hükümet programı
İşte hükümet programı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim