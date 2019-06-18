Türkiye'den KKTC'de 'lojistik liman' kurulması için çalışma başladı

Ankara, başta ABD, İsrail ve Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta 'askeri üs' edinme çalışmaları sonrasında Ada'da askeri liman konusunda harekete geçti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir ekip bu amaçla KKTC'ye gitti. KKTC'de askeri ve diplomatik yetkililerle görüşmeler yapan ekip, Ankara'ya döndü. Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlamasıyla birlikte bölgede bulunan savaş gemilerinin lojistik anlamda güçlendirilmesi kararı alındı. Buna göre savaş gemilerinin KKTC'de Gazimağusa veya İskele ilçelerinde, 'ikmal yapabileceği' bir liman yapılması için yer tespit çalışması yapıldı.

DENİZDE VE HAVADA GÜÇLÜ TÜRKİYE

KKTC yönetiminin de 'deniz limanı' konusuna destek verdiği belirtildi. Ankara'nın da Gazimağusa veya İskele'de bir deniz limanı kurulması konusunda gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdiği bildirildi.

DHA'ya konuyla ilgili konuşan üst düzey bir yetkili, "Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizi korumak adına bölgede bulunan savaş gemilerimizin çalışmalarının aksamaması için KKTC'de 'ikmal limanı' konusunda bir çalışma var" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan aldığı güç ile hareket ettiğini kaydetti. "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sadece denizde değil havada da etkin olması önemlidir. Bu Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla önemlidir" diyen Tatar şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de en uzun sahili olan ülkedir Türkiye. Türkiye, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye'nin bölgedeki haklarını korumak için adımlar atmaktadır. Türkiye ile KKTC birlikte hareket etmektedir. Doğu Akdeniz'deki politikalarımız örtüşmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC askeri güçleri de birlikte çalışmalar yapmaktadır. Yapılan tatbikatlar bunun önemli mesajlarıdır. Kimse çıkıp da bir şey diyemez, garantör ülkemiz Türkiye'nin attığı adımlara."

FRANSA'YA TEPKİ: KIBRIS'TA HAKKIN YOK

Tatar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Türkiye, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde sürdürdüğü yasa dışı faaliyetleri sonlandırmalı" şeklindeki açıklamalarına da tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Macron'a yönelik söylediği, "Sen ne diyorsun ya, biz buralara kıyıdaşız, Kıbrıs'ta garantörüz. Türkiye garantör, Yunanistan garantör, İngiltere garantör. Sen kimsin?" sözünü hatırlatan Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı'na çok anlamlı ve yerinde bir cevap vermiştir. Fransa'nın Kıbrıs'ta hiçbir hakkı yoktur. Ama Rum tarafına üs kuruyor. Nereden alıyor bu hukuku? Bu tamamen uluslararası hukuka aykırıdır. Fransa çıkıp Türkiye'ye söz söylüyor. Bu kabul edilemez. Ayrıca Rum yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti adına böyle anlaşmalar yapamaz" dedi.

İNGİLTERE'NİN İKİ ÜSSÜ VAR

Kıbrıs'ta İngiltere'nin de iki askeri üssü bulunuyor. İngiliz üsleri, Ortadoğu'ya yönelik operasyonda kullanılıyor. İngiliz üslerini ABD'denin de gizli şekilde kullandığı ortaya çıkmıştı.

DHA