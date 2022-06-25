Türkiye'den KKTC'ye 1 Milyon Fidan

Oktay, KKTC’de yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatlarıyla 1 milyon fidanla destek verileceğini açıkladı.

Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün, KKTC’li muhatapları ile gerekli çalışmaları hemen başlatacağını belirtti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC'nin Mersinlik bölgesindeki orman yangınının dün gece yağan yağmurun da etkisiyle söndürüldüğünü hatırlattı.

Oktay, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimize büyük geçmiş olsun. Yangın söndürme çalışmalarına katılan herkese sergiledikleri insanüstü mücadeleden dolayı minnettarlığımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay felaket bölgesini KKTC'ye yaptığı ziyarette helikopterle incelemiş. Yaşanan facia karşısında tüm programını iptal etmişti.