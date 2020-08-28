Türkiye'den KKTC'ye 250 kutu favipiravir ilacı

Türkiye ile KKTC arasıdan sağlık alanında hibe yapılmasına dair imzalanan mutabakat saptı yürürlüğe girdi.

Buna göre koronavirüs tedavisinde etkili olduğu bilinen 250 kutu favipiravir ilacı Türkiye tarafında KKTC’ye hibe edilecek.

Favipiravir nedir? Koronavirüs tedavisinde Favipiravir ilacı mı kullanıyor?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır. Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik göstermektedir. Enterovirüsler ile Rift Vadisi ateşi virüsüne karşı etkinlik de rapor edilmiştir.



Şubat 2020'de Favipiravir, Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için incelenmektedir. 80 kişilik küçük bir araştırmanın sonuçlarına göre favipiravir, lopinavir/ritonavir kombinesine göre COVID-19 tedavisi için daha etkilidir. 17 Mart 2020 tarihli Çinli yetkililer tarafından yapılmış bir açıklamaya göre ilacın Vuhan ve Shenzhen'de meydana gelmiş vakaların tedavisinde etkili olduğu açıklanmıştır.

Favipiravir etken maddeli ilacın Türkiye'deki üretimi başladı

Abdi İbrahim ile Novelfarma arasında yapılan iş birliği anlaşmasıyla, Novelfarma tarafından geliştirilen ve Kovid-19 tedavi protokolüne giren Favipiravir etken maddeli ilacın Türkiye'deki ilk üretimi gerçekleştirildi.