Türkiye'den KKTC 'ye aşı dopingi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

Dr. Pilli, artan Koronavirüs vakalarına işaret ederek, PCR test sayısının artırıldığını belirtti ve “Vakaları kontrol altına almak için silahı kullanıyoruz” dedi.

Göreve yeniden gelmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını da dile getiren Sağlık Bakanı Pilli, "Kaç tane aşıya ihtiyacım olduğunu sordu. Önümüzdeki günlerde 50 bin doz Türkiye'den gelecek, yarın da Güney Kıbrıs'tan 10 bin doz gelecek" dedi.