Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı

Ankara'da 8 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye, KKTC'ye 5 ambulans, 10 vantilatör, 20 bin PCR tespit kiti, 20 bin viral nükleik asit izolasyon kiti, 100 bin cerrahi maske, 50 bin N95 Maske, 20 bin tulum, 2 kabinli PCR cihazı hibe edecek.

Resmi Gazete'de ayrıca, 6 Temmuz'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da yayımlandı.

Anlaşma doğrultusunda Türkiye Azerbaycan'a 30 vantilatör, 35 bin tulum, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ile 40 bin kutu ilaç bağışında bulunacak.

Ankara'da 7 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Kırgızistan'a 20 vantilatör cihazı, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 35 bin tulum, 2 bin siperlik, 20 bin PCR tespit kiti, 20 bin viral nükleik asit izolasyon kiti, 10 bin kutu ilaç, 50 el tipi oksijen konsantratörü hibe edecek.

Ankara'da 1 ve 7 Temmuz tarihlerinde Türkiye ve Kazakistan arasında imzalanan sağlık alanında hibe yapılmasına dair mutabakat zabıtlarının yürürlüğe girmesi hakkındaki Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre de Türkiye Kazakistan'a 3 ventilatör hibe edecek.

Kaynak: AA