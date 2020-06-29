Türkiye'den para aktarılacak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’den gelecek kaynağın açılımıyla ilgili bilgi vererek, bu bilgiyi muhalefetle de paylaştığını belirtti.

Gerçekleşme oranlarıyla ilgili bilgi veren Amcaoğlu, mahalli gelirlerde ivmenin eskiye dönüş trendini yakalamakta olduklarını söyledi.

Amcaoğlu, hükümetin sadece kamu değil, özel sektör çalışanlarına yönelik mükellefiyetleri olduğunu söyleyerek, özel sektörün ihtiyaçları ve sorunlarının ikinci ekonomik pakette işlendiğini belirtti.

Tarım, turizm, yüksek eğitim, sanayi gibi alanlar için önemli olan elektrikte teşvik verildiğini söyleyen Amcaoğlu, diğer teşviklerin de verildiğini ve çalışmaların süreceğini kaydetti.

Amcaoğlu, Türkiye ile imzalanan protokol ile Covid-19’dan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi noktasında para aktarılacağını söyledi.

Türkiye’den gelecek miktarın gelip gelmediğinin sorulması üzerine Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokolün ciddi bir anlaşma olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, sorular üzerine Türkiye ile imzalanan protokol çerçevesinde gelecek kaynağın gideceği sektörlerle ilgili ayrıntılı rakamları açıkladı.

Türkiye’den Covid-19 ile ilgili bütçe ihtiyacının sadece maaş ödemelerini karşılamak için talep edilmediğini söyleyen Amcaoğlu, bütünsel olarak tüm kesimlerin ihtiyaçları için çalışma yapıp Türkiye ile paylaşıldığını kaydetti.

Mart ayında başlayan sürece yönelik ilk ekonomik paketin doğru bir paket olduğunu, eksik bırakılan noktalar bulunabileceğini dile getiren Amcaoğlu, ikinci pakette temel hedefin reel sektörü 2021’e taşıma olduğunu belirtti.