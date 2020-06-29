Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Soluğu cezaevinde aldılar
Soluğu cezaevinde aldılar
Sınırda yakayı ele verdi
Sınırda yakayı ele verdi
Bir buçuk yaşındaki Dirensu Erdağ’un ölümüne neden olmuştu
6 ay hapis cezası
Tecavüz iddiası
Tecavüz iddiası...
Bıçakladı, kafasını yere vurdu, boğazını sıktı
Namusu için yapmış...
Flaş Haber
Kavurucu sıcaklar geliyor
Kapat

Türkiye'den para aktarılacak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’den gelecek kaynağın açılımıyla ilgili bilgi vererek, bu bilgiyi muhalefetle de paylaştığını belirtti.

29 Haziran 2020 Pazartesi 15:33
762 Okunma
Türkiye'den para aktarılacak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’den gelecek kaynağın açılımıyla ilgili bilgi vererek, bu bilgiyi muhalefetle de paylaştığını belirtti.

Gerçekleşme oranlarıyla ilgili bilgi veren Amcaoğlu, mahalli gelirlerde ivmenin eskiye dönüş trendini yakalamakta olduklarını söyledi.

Amcaoğlu, hükümetin sadece kamu değil, özel sektör çalışanlarına yönelik mükellefiyetleri olduğunu söyleyerek, özel sektörün ihtiyaçları ve sorunlarının ikinci ekonomik pakette işlendiğini belirtti.

Tarım, turizm, yüksek eğitim, sanayi gibi alanlar için önemli olan elektrikte teşvik verildiğini söyleyen Amcaoğlu, diğer teşviklerin de verildiğini ve çalışmaların süreceğini kaydetti.

Amcaoğlu, Türkiye ile imzalanan protokol ile Covid-19’dan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi noktasında para aktarılacağını söyledi.

Türkiye’den gelecek miktarın gelip gelmediğinin sorulması üzerine Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokolün ciddi bir anlaşma olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, sorular üzerine Türkiye ile imzalanan protokol çerçevesinde gelecek kaynağın gideceği sektörlerle ilgili ayrıntılı rakamları açıkladı.

Türkiye’den Covid-19 ile ilgili bütçe ihtiyacının sadece maaş ödemelerini karşılamak için talep edilmediğini söyleyen Amcaoğlu, bütünsel olarak tüm kesimlerin ihtiyaçları için çalışma yapıp Türkiye ile paylaşıldığını kaydetti.

Mart ayında başlayan sürece yönelik ilk ekonomik paketin doğru bir paket olduğunu, eksik bırakılan noktalar bulunabileceğini dile getiren Amcaoğlu, ikinci pakette temel hedefin reel sektörü 2021’e taşıma olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluMaliye Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ben 2020-06-29 15:40:24

Sayin Gundem haber ekibi , Girnede aylardan sonra ilk kez bir korona vakasina ratslandi. IKINCI DALGA BASLADI!!! Hani haberiniz mi yok yoksa yazmak mi istemiyorsunuz , her halukarda haber vermis olalim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kavurucu sıcaklar geliyor
Kavurucu sıcaklar geliyor
"PCR testi negatif çıktı"
"PCR testi negatif çıktı"
Soluğu cezaevinde aldılar
Soluğu cezaevinde aldılar
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim