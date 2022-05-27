Geçitköy'de büyük orman yangını

Sıcakların artması ile birlikte bölgelerden yangın haberleri gelmeye başladı.

Geçitköy ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın kontrol altına alınamadığı için Türkiye'den yangın helikopteri talep edildi.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz Kıbrısdakike yaptığı açıklamada, yangının geniş bir alana yayıldığını Türkiye'den yangın söndürme helikopteri talep ettiklerini söyledi