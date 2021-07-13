Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi ile Görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı bahçesinde gerçekleşen yemekte ; Komite Başkanı Yasemi Öztürk’ün yanısıra UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da hazır bulundu.
Yemekte ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Kabulde heyet üyeleri tarafından Bakan Çavuşoğlu’na Meclis çalışmaları hakkında bilgiler verilirken, Kıbrıs sorunu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Meclis heyetinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etmesi bekleniyor.