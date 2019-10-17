'Türkiye Doğu Akdeniz'deki varlığını TSK ile koruyor'

CNN Türk, Türkiye'nin tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'de sondaj yaptığı Fatih gemisine çıktı, bölgedeki son gelişmeleri gözlemledi.

CNN Türk Muhabiri Cüneyt Özdemir, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapmak için envantere kattığı Fatih Sondaj Gemisi'nde gözlemlerde bulundu. Özdemir gözlemlerini şu şekilde aktardı: "Çalışmalar 7 gün 24 saat devam ediyor ve burada çok yoğun bir şekilde çalışılıyor. Gemide bulunan kule, deniz seviyesinden 100 metre yukarıya kadar uzanıyor. Sondaj çalışmaları ise 2 bin metre Akdeniz tabanına, oradan da 3 bin metre daha ana karanın içinde gaz arama çalışmalarına devam ediyor. İşlemin çok hassas yapılması gerekiyor. Bu gemi sert rüzgarlarda bile çeşitli sabitleme ekipmanlarıyla beraber hiç kımıldamadan sabit bir şekilde deniz yüzeyinde duruyor.

'TÜRKİYE KARŞITI KONSORSİYUM OLUŞTU'

Fatih gemisinin burada olmasından herkes memnun değil... Başta Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İsrail, Fransa, ABD, Mısır bu durumdan memnun olmayan ülkeler arasında. Fatih gemisi buradaki arama çalışmalarını 'Türkiye'nin verdiği bir ruhsatla yapıyor. Diğer ülkeler de 'Biz bu ruhsatı tanımıyoruz burası bizim kıta sahanlığımızda ve biz size izin vermiyoruz' diyorlar. Bu ülkeler, Amerikan ve Fransız şirketlere izin veriyorlar ya da İsrail kendi şirketlerine sondaj için izin veriyor. Ayrıca Türkiye'ye karşı bir konsorsiyum oluşturmuş durumdalar. Bu gazı çok ekonomik şekilde Kıbrıs ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırabilme imkanı varken, şimdi Türkiye'yi oyunun dışında tutuyorlar ve bu gazı 'Yunanistan üzerinden götüreceğiz' diyorlar. Türkiye de 'Hayır yapamazsınız bu gaz bizim kıta sahanlığımızda, bizim hakkımız olan bölgede biz de arama çalışması yapacağız' diyor.

FATİH'E DONANMA REFAKAT EDİYOR

Gemi, Gaziantep Firkateyni ve başka firkateynlerin nöbetleşe korumasıyla görevine devam ediyor. Gemide yaklaşık olarak 180 kişi çalışıyor. Çalışanların arasında Türkler ve yabancılar var. Güney Kıbrıs bu gemide çalışanları da tutuklarız diyor. Yarın bir gün bu kişilerin mallarına el koyarız diyorlar. Türkiye Doğu Akdeniz'deki varlığını TSK ile koruyor.

Bunca ultimatoma rağmen Türkiye Fatih Sondaj Gemisi'yle beraber burada çalışmalarına devam ediyor. Henüz gaz bulunamadı ama bulunduğunda Türkiye; ya çıkan doğalgazı sahiplenecek ya da diğer ülkelerle masaya oturup anlaşacak. Bu gemide çalışmak da çalıştırmak da çok zor."